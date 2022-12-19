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الشرطة الكندية
عناصر من الشرطة الكندية (أرشيفية)

العنف مجدداً.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في كندا

دبي - العربية.نت
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قتل 5 أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا، الأحد، حسب ما أعلنت الشرطة.

قصة المقابر الجماعية لأطفال السكان الأصليين في كندا العرب والعالم قصة المقابر الجماعية لأطفال السكان الأصليين في كندا

وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين، إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن.

كما أضاف أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

تحقيق فوري

الحكاية بدأت حين استُقدم الشرطيون لوقوع طلقات نارية، وعندما وصلوا إلى الموقع، كانوا أمام مشهد مروّع فيه عدّة قتلى، وفق ما نقلت وسائل إعلام كندية عن ماك سوين.

وتعمل الشرطة راهنا على تحديد الدوافع وراء عملية القتل هذه، والبحث عن أي رابط بين الضحايا والمشتبه به الذي لم يُكشف عن هويّته.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به نفذ إطلاق النار بمفرده. أما الضحايا، فقد عُثر عليهم في شقق مختلفة من المبنى الواقع في مدينة فون، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من شمال تورونتو (أونتاريو).

في حين أجلي سكّان المبنى في الحال وكانت العشرات من سيارات الإسعاف والشرطة متمركزة في الموقع مساء، وفق وسائل إعلام كندية.

تصاعد لأعمال العنف

يذكر أن كندا التي لا تسجل عمليات إطلاق نار جماعية كثيرة مقارنة بجارتها الولايات المتحدة، تشهد تصاعدا لأعمال العنف من هذا النوع، ما دفع السلطات إلى سنّ قوانين مؤخّرا بشأن حيازة الأسلحة اليدوية.

وفي نيسان/أبريل 2020، قتل رجل متنكّر بزي شرطي 22 شخصا في نوفا سكوشا في شرق البلد، في أفظع عملية من هذا النوع في كندا.

وفي أيلول/سبتمبر، قتل رجل 11 شخصا وجرح 18 آخر في منطقة معزولة للسكان الأصليين في وسط البلد.

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