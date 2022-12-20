إلغاء كافة احتفالات الميلاد ورأس السنة بالأردن

أعلن مجلس الكنائس في الأردن عن إلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، والاقتصار على الشعائر الدينية في الكنائس.

يأتي ذلك بعد مقتل 3 رجال أمن أردنيين، وإصابة 5 آخرين، إثر مداهمة أمنية، صباح أمس الاثنين، لخلية إرهابية في محافظة معان جنوبي البلاد، متورطة بقتل ضابط أردني.

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والخميس الماضي، قُتل الضابط الأردني عبدالرزاق الدلابيح، بإطلاق نار في المحافظة ذاتها.

وذكر مجلس الكنائس في بيان أن "قلوبنا تدمع وتعتصر لما حدث بأبناء عائلتنا الأردنية من أفراد قوات الأمن العام واستشهاد البعضِ منهم، وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني".

وأضاف البيان: "بناء على هذه الأحداث الأليمة التي يتعرض لها الجسد الوطني فقد عقدنا اجتماعا استثنائيا لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن واتخذنا قرارا بإلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، والاقتصار على الشعائر الدينية في الكنائس".

وأكد أن الإلغاء يأتي "تضامنا مع الوطن وجهاز الأمن العام وعائلاتنا المحزونين الذين قدموا أبناءهم الأحرار شهداء رووا بدمائِهم الطاهرة ثرى أُردننا المبارك".

وطالب البيان "من جميع أبنائنا المحبوبين بالرب الالتزام بقرارِنا هذا بمسؤولية روحية وواجِب وطني".

وأردف: "كلنا ثقة بتجاوزِ هذه المرحلة الأليمة كعائلة واحدة منسوجة بالمحبة والأخوة والانتماء لهذا الوطن ملتفين حول سيد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين".

وكانت مداهمة أمنية لبيت في منطقة الحسينية بمحافظة معان، أسفرت عن مقتل المتهم بإطلاق النار على الضابط الدلابيح، وإلقاء القبض على 9 آخرين.