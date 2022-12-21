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صورة أرشيفية لزيارة سابقة
صورة أرشيفية لزيارة سابقة

رئيس أوكرانيا يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدأت الحرب

مصادر أميركية: زيلينسكي قد يلقي كلمة أمام الكونغرس

لندن- العربية.نت ووكالات 
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يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 فبراير الماضي عمليتها العسكرية على بلاده، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية أمس.

وقالت الوسائل الإعلامية إنّ الرئيس جو بايدن ينوي الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ "باتريوت" التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع بالسنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحدّ بقوّة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

مساعدات جديدة

كما ورد في الإعلام الأميركي، أن الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضاً خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بعد أن أرسلت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، رسالة أمس إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة "حضورياً" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة، وسط استعداد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية والذي يتضمّن مساعدات جديدة لأوكرانيا مقدارها 44.9 مليار دولار.

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ولم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية إلى أي دولة في الخارج، بل خصّص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، إلا أنه تحادث منذ بدأت الحرب، مع قادة دول كثيرة وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكنّ كل هذه الحوارات كانت تتمّ عبر الفيديو أو الهاتف.

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