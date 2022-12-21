تصرف جرئ لطلبة ضد منع طالبان الفتيات من التعليم.. شاهد الطالبات يصفقن لهم

مزق طلاب كلية الطب في جامعة ننجرهار شرق أفغانستان أوراق الامتحانات وغادروا القاعات اعتراضاً على قرار طالبان بمنع التعليم الجامعي للطالبات.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قيام الطالبات بالتصفيق الحار للطلاب المنسحبين من لجان الامتحانات، تقديرا لشجاعتهم وتضامنهم مع تعليم المرأة الأفغانية.

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وقررت حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، حافظ ضياء الله هاشمي، في البيان أن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابل أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في بيان الشهر الماضي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع لحركة طالبان، والتي تستهدف النساء والفتيات تعمق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات الخاصة بهن والتي تعد بالفعل الأكثر قسوة على مستوى العالم، وقد ترقى إلى مستوى الاضطهاد الجنسي، وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت الأمم المتحدة طالبان إلى التقيد بجميع الالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان الملقاة على عاتق أفغانستان، والتنفيذ الكامل لمعايير حقوق الإنسان التي قبلتها أفغانستان بحرية، بما في ذلك احترام حقوق جميع الفتيات والنساء في التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة والثقافية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.