فيديو.. طالبات أفغانيات ينتحبن بحرقة إثر حرمانهن من التعليم الجامعي

تصرف جرئ لطلبة ضد منع طالبان الفتيات من التعليم.. شاهد الطالبات يصفقن لهم

قررت حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية