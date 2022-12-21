أفغانستان وطالبان
فيديو.. طالبات أفغانيات ينتحبن بحرقة إثر حرمانهن من التعليم الجامعي
قرار طالبان حرم ملايين الفتيات في أفغانستان من حقوقهن الأساسية
وضع القراءة
100% حجم الخط
رصد مقطع فيديو طالبات أفغانيات يبكين بحرقة ومرارة وألم لدى إبلاغهن بقرار حركة طالبان أفغانستان، إيقاف التعليم الجامعي للإناث، وضرورة مغادرتهن الجامعة إلى المنزل.
Girls crying in agony as they’re told that they will have to leave the university & go home as the Taliban have BANNED female university education in Afghanistan.— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 21, 2022
Painful to hear. How can we sit idly by as millions of girls are denied their human rights.pic.twitter.com/lCANKZ1Kgq
قرار طالبان حرم ملايين الفتيات في أفغانستان من حقوقهن الأساسية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
تصرف جرئ لطلبة ضد منع طالبان الفتيات من التعليم.. شاهد الطالبات يصفقن لهمقررت حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية العرب والعالم
-
شاهد فتيات أفغانيات يصرخن في رجال الأمن احتجاجا على إغلاق الجامعاتطالبة أفغانية تصرخ في مسؤولي الأمن: "لماذا تقبلون بكل شيء يأمرون به (طالبان) وتنصتون لهم؟". العرب والعالم
-
أميركا ترفض مشروع تأهيل الأفغان الفارين من طالبانمخاوف أمنية دعت واشنطن إلى استبعاد المشروع من تشريع الموازنة أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية