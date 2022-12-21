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طالبات أفغانيات
طالبات أفغانيات
أفغانستان وطالبان

فيديو.. طالبات أفغانيات ينتحبن بحرقة إثر حرمانهن من التعليم الجامعي

قرار طالبان حرم ملايين الفتيات في أفغانستان من حقوقهن الأساسية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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رصد مقطع فيديو طالبات أفغانيات يبكين بحرقة ومرارة وألم لدى إبلاغهن بقرار حركة طالبان أفغانستان، إيقاف التعليم الجامعي للإناث، وضرورة مغادرتهن الجامعة إلى المنزل.

قرار طالبان حرم ملايين الفتيات في أفغانستان من حقوقهن الأساسية.

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