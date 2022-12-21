شاهد فتيات أفغانيات يصرخن في رجال الأمن احتجاجا على إغلاق الجامعات

رصد مقطع فيديو، الأربعاء، احتجاج فتيات أفغانيات على قرار حركة طالبان أفغانستان، الثلاثاء، وقف التعليم الجامعي للنساء حتى إشعار آخر.

وفي المقطع، تعترض طالبات إحدى الجامعات على القرار، وتصرخ إحداهن في مسؤولي الأمن: "لماذا تقبلون بكل شيء يأمرون به (طالبان) وتنصتون لهم؟".

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إحدى الفتيات ذكرت لوسائل إعلام أفغانية أن مسؤولي الجامعة ومسؤولي الأمن أبدوا عجزهم أمام القرار، وأبلغوا الطالبات أنهم لا يملكون القدرة على معارضته، وأنهم لا يقبلون به، ولكنها أوامر عليا.