كأس العالم
عرض مبلغ خيالي لشراء "بشت" تتويج ميسي.. من هو المشتري؟
أهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، بتقديم عرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.
وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.
عرض لشراء بشت التتويج من #ميسي مقابل مليون دولار#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PJdnmnDPsL— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
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وألبس الشيخ تميم "البشت" لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل في قطر.
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