أرسلتها لتايوان.. ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟

بعدما أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، أنها دفعت بطائرات مقاتلة لإبعاد 39 طائرة صينية، تبيّن أنها جميعا من طراز "جي - 16".

وتملك الصين أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة، بينها "جي- 16"، تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع.

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كما تم تصميم "جي- 16" بناء على التصميم الخاص بطائرة "سو- 30 إم كيه كيه" الروسية، حسب ما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأميركي، الذي أشار إلى أنها تصنف ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة "جي-16" يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.

ويرجع تاريخ إنتاج "جي – 16" إلى عام 2013، ولا تستخدمها سوى القوات الجوية الصينية.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

يبلغ طولها 22 مترا، وتقدّر المسافة بين طرفي الجناحين 15 مترا.

أما الارتفاع فيصل إلى 6.35 متر، ويبلغ الوزن دون حمولة: 17.7 طن.

في حين أن وزن الإقلاع: 35 طنا، وتقدّر السرعة القصوى بـ 2450 كلم/ الساعة، وارتفاع التحليق: 17 ألفا و300 متر. وكذلك المدى: 3 آلاف كيلومتر.

وتصل إلى 12 نقطة تعليق، أما تسليحها فيحوي مدفع رشاش داخلي 30 ملم، وصواريخ (جو – جو)، وقنابل موجهة بالليزر وقنابل غير موجهة، وأيضاً صواريخ مضادة للسفن.

قوة عسكرية صينية تضم 39 طائرة

يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية، كانت أعلنت الخميس، رصد قوة عسكرية صينية تضم 39 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة.

وجرت مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان.

كما شملت الطائرات التي قالت تايوان إنها رصدتها طائرات "جي- 16" الصينية.

ومنذ 1949، يتم إدارة تايوان بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ منها.