الأمم المتحدة: رواندا تقدم أسلحة لجماعات معارضة بالكونغو

نفّذ الجيش الرواندي عمليات عسكرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقدّم "أسلحة وذخيرة وبزات عسكرية" إلى حركة "إم 23" المتمرّدة، وفقاً لتقرير صادر عن خبراء مفوّضين من الأمم المتحدة، لم ينشر بعد لكنّ وكالة فرانس برس اطلعت عليه الخميس.

وأكد الخبراء في هذه الوثيقة التي أُرسلت إلى مجلس الأمن، أنهم جمعوا "أدلّة جوهرية" تثبت "التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية"، على الأقل في الفترة الممتدة بين العام 2021 وتشرين الأول/أكتوبر 2022.

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تصاعد حدة التوترات

ويظهر هذا التقرير الجديد الذي سيُنشر في الأيام المقبلة، في الوقت الذي احتلّ فيه متمرّدو "إم 23" الذين ينتمون إلى إثنية التوتسي، مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو الكونغولي الواقع على الحدود مع رواندا، ممّا أدى إلى تصاعد حدّة التوترات بين كينشاسا وكيغالي.

هذا وتتهم كينشاسا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية رواندا بدعم "إم 23".

فيما تنفي كيغالي ذلك متهمة جمهورية الكونغو الديموقراطية باستغلال الصراع لأغراض انتخابية وبـ"تلفيق" مذبحة ارتكبتها حركة "إم 23" وفق تحقيق أجرته الأمم المتحدة، وأودت بحياة 131 مدنياً.

تهديد.. وعنف

ووفق مجموعة الخبراء، فقد نفّذ الجيش الرواندي عمليات عسكرية بهدف "تعزيز حركة إم 23" و"ضدّ القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وهي مجموعة مسلّحة تضم متمردين هوتو روانديين تأسست في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد إبادة العام 1994.

وفيما تقدّم كيغالي هذه الميليشيا الرواندية الهوتو على أنها تهديد، فقد كان وجودها والعنف الصادر عنها مبرّراً للتدخّلات الرواندية السابقة في الأراضي الكونغولية.

تقرير سري

ووفق هذا التقرير، وكما ورد سابقاً في تقرير سرّي في تموز/يوليو، فقد "قدّم الجيش الرواندي تعزيزات إلى حركة إم 23 للقيام بعمليات محدّدة، لا سيما عندما كانت تسعى للاستيلاء على البلدات والمناطق الاستراتيجية".

يشار إلى أن "إم 23" هي حركة تمرد سابقة لإثنية التوتسي هُزمت في العام 2013، وعادت لحمل السلاح في نهاية العام 2021 وسيطرت على مناطق في أنحاء إقليم شمال كيفو وتقدّمت باتّجاه غوما، المدينة الرئيسية في الإقليم.