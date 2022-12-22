اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من خيرسون - رويترز
روسيا و أوكرانيا

بانفجار سيارة مفخخة.. مقتل مسؤول موال لروسيا في خيرسون

العربية.نت - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الإدارة المحلية التي عينتها روسيا إن مسؤولا محليا بمنطقة تخضع لسيطرة القوات الروسية في خيرسون جنوب أوكرانيا قُتل اليوم الخميس في هجوم بسيارة ملغومة.

وألقت الإدارة بمسؤولية قتل المسؤول المحلي آندري شتيبا على من وصفتهم بأنهم "إرهابيون أوكرانيون".

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الأوكرانية على الواقعة.

بينهم مسؤول روسي بارز.. إصابة عسكريين بقصف أوكراني على دونيتسك العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بينهم مسؤول روسي بارز.. إصابة عسكريين بقصف أوكراني على دونيتسك

فيما أشارت تقارير في وسائل إعلام أوكرانية لمقتل شتيبا بأنه "موال لروسيا" وبأنه تواطأ بشكل نشط مع القوات الروسية.

وشتيبا هو الأحدث في عدد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا وقتلوا في ظروف غامضة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني لقي كيريل شتريموسوف نائب رئيس الإدارة المحلية المعينة من روسيا في خيرسون حتفه في حادث سير رغم أنه كان يستقل سيارة مدرعة، بينما قُتل أو أُصيب مسؤولون آخرون عينتهم روسيا في انفجارات قنابل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط