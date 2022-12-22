روسيا و أوكرانيا
بانفجار سيارة مفخخة.. مقتل مسؤول موال لروسيا في خيرسون
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قالت الإدارة المحلية التي عينتها روسيا إن مسؤولا محليا بمنطقة تخضع لسيطرة القوات الروسية في خيرسون جنوب أوكرانيا قُتل اليوم الخميس في هجوم بسيارة ملغومة.
وألقت الإدارة بمسؤولية قتل المسؤول المحلي آندري شتيبا على من وصفتهم بأنهم "إرهابيون أوكرانيون".
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ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الأوكرانية على الواقعة.
فيما أشارت تقارير في وسائل إعلام أوكرانية لمقتل شتيبا بأنه "موال لروسيا" وبأنه تواطأ بشكل نشط مع القوات الروسية.
وشتيبا هو الأحدث في عدد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا وقتلوا في ظروف غامضة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني لقي كيريل شتريموسوف نائب رئيس الإدارة المحلية المعينة من روسيا في خيرسون حتفه في حادث سير رغم أنه كان يستقل سيارة مدرعة، بينما قُتل أو أُصيب مسؤولون آخرون عينتهم روسيا في انفجارات قنابل.
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