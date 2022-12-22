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من الاحتجاجات في كابل بسبب منع التعليم للفتيات من 3
من الاحتجاجات في كابل بسبب منع التعليم للفتيات
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أفغانستان وطالبان

بعد إغلاق أبواب الجامعات أمامهن.. أفغانيات يتظاهرن: التعليم حقنا

تجمعات من النساء أمام جامعة كابل.. حملن لافتات ورددن هتافات "التعليم حقنا، يجب فتح الجامعات"

العربية.نت، رويترز
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تجمع عشرات النساء أمام "جامعة كابل"، اليوم الخميس، للاحتجاج في أول مظاهرة كبيرة تشهدها العاصمة منذ قرار طالبان حظر دخول الطالبات للجامعات.

ومنعت جامعات الطالبات من الدخول أمس بعد أن قالت الحكومة التي تقودها حركة طالبان يوم الثلاثاء إنه سيتم تعليق التعليم الجامعي للنساء.

وبحسب شهود عيان، تجمع نحو 50 أغلبهم نساء يحملن لافتات ويرددن هتافات "التعليم حقنا، يجب فتح الجامعات".

كانت الحكومة بقيادة طالبان تتعرض بالفعل لانتقادات من أطراف بينها حكومات أجنبية بسبب عدم فتح مدارس المرحلة الثانوية للبنات في بداية العام الدراسي في مارس آذار.

ويقول دبلوماسيون إن الانتقادات بشأن القيود المفروضة على تعليم الإناث تعقد جهود الحكومة بقيادة طالبان لكسب اعتراف رسمي ورفع العقوبات التي تضر بالاقتصاد.

وأصبحت الاحتجاجات الكبيرة نادرة في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على البلاد، إذ غالبا ما تفضها الأجهزة الأمنية بالقوة. والاحتجاجات المتفرقة التي تحدث مؤشر على الاستياء من سياسات طالبان.

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وكان هناك وجود أمني مكثف في العاصمة الأفغانية، بما في ذلك خلال التجمعات في الجامعات، في الأيام الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم العالي إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم أو غدا "لتوضح المزيد من التفاصيل بشأن إغلاق الجامعات أمام الإناث".

واحتج طلاب في "جامعة ننكرهار" بشرق أفغانستان أمس، وخرج طلاب الطب الذكور من الامتحانات احتجاجا على استبعاد زميلاتهم.

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