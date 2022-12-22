بينهم مسؤول روسي بارز.. إصابة عسكريين بقصف أوكراني على دونيتسك

في حين تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كشفت تقارير روسية، اليوم الخميس، إصابة مستشارين عسكريين في قصف أوكراني سابق على فندق في دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأفادت بأن نائبا سابقا لرئيس الوزراء الروسي، ورئيس حكومة دونيتسك، أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، أمس الأربعاء.

مادة اعلانية

نائب رئيس الوزراء الروسي السابق

وأحد المصابين هو ديمتري روغوزين، الذي تولى في السابق منصب نائب رئيس الوزراء الروسي ويقدم المشورة العسكرية لمنطقتين في أوكرانيا تزعم موسكو أنهما تابعتان لها، لكن إصابته لا تهدد حياته، وذلك حسب ما قال أحد مساعديه لوكالة "تاس" للأنباء.

وكان روغوزين رئيسا لوكالة الفضاء الروسية ولكنه استُبدل في تموز/ يوليو.

كما أصيب فيتالي خوتسينكو، رئيس حكومة دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها بنفسها، وفقا لما قاله سكرتيره الصحافي لوكالات أنباء روسية.

نيران أسلحة عالية الدقة

وقال مساعدون للوكالات الروسية إن الرجلين أصيبا عندما تعرض فندق في ضواحي دونيتسك لنيران أسلحة عالية الدقة.

وأشار عضو بالبرلمان الروسي كان في الفندق أيضا إلى أن المهاجمين تصرفوا بناء على معلومة تم تسريبها إليهم.

وكانت القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وضواحيها، الأحد الماضي، بحوالي 133 صاروخا من طراز "غراد" وقذيفة من طراز "ام 777 - عيار 155" أميركية الصنع، وقذائف أوكرانية الصنع وقذائف هاون وقصف بالدبابات.

وقد خلّف القصف إصابتين دون قتلى ودمارا في البنى التحتية والمساكن في دونيتسك، حيث استهدف القصف 13 حيا وبلدة من ضواحي مقاطعة دونيتسك.

وتقع دونيتسك، التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، في منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا، وهي مركز قتال عنيف في الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن دونيتسك تشكل مع لوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.