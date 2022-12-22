شاهد.. حركة طالبان تطرد النساء من مكتبة في كابل

في تصرف جديد يؤكد على منع النساء من التعليم بشتى الوسائل في أفغانستان، طردت حركة طالبان، اليوم الخميس، مجموعة من النساء والفتيات من مكتبة في العاصمة الأفغانية.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من السيدات يغادرن مكتبة في كابل بعد طلب من الحركة.

Taliban reportedly kicked out women & girls from a library in Kabul today. They have nowhere else to go other than stay imprisoned at home.



What a catastrophy.



pic.twitter.com/NqS21eT2H4 — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 22, 2022

مادة اعلانية

وكانت حركة طالبان الأفغانية قررت، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، حافظ ضياء الله هاشمي، في البيان أن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابل أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

وشكّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.

وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.