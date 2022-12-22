مجموعة السبع تحذر بيلاروسيا من الدخول بالحرب: سنفرض عقوبات

هدد، اليوم الخميس، وزراء خارجية مجموعة السبع بفرض عقوبات على بيلاروسيا حال تدخلها المباشر في الحرب الأوكرانية، مطالبين مينسك بوقف دعمها للجيش الروسي فورا.

وأكدوا التزامهم باستمرار ممارسة الضغوط على روسيا لوقف الحرب، معتبرين استخدام روسيا الغذاء والطاقة سلاحا أمر غير مقبول.

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توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا

كما أكدوا الالتزام بتوفير المعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا.

فيما قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن دول المجموعة مستعدة لتقديم المزيد لمساندة أوكرانيا ماليا وشجعوا جهات مانحة أخرى لتكثيف دعمها لها.

جمع نحو 32 مليار دولار

وجمعت المجموعة بالفعل ما يصل إلى 32 مليار دولار في دعم لميزانية أوكرانيا واقتصادها بما شمل 18 مليار يورو (19.09 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره البيان.

لوكاشينكو يحذر

تأتي تحذيرات مجموعة السبع لبيلاروسيا من الانخراط في الحرب بعدما أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه لا يمكن استبعاد اندلاع حرب ضد بلاده، مشددا على الاستعداد لذلك السيناريو.

وأضاف أن "هناك دولا على حدودنا تسعى لخلق توترات وسنرد عليها فورا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل في حالة انتشار دائم حتى إشعار آخر.