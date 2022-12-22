اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أخبار الساعة| البيت الأبيض: بايدن يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

واشنطن: فاغنر الروسية تسلمت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية

البيت الأبيض: فاغنر في طريقها لأن تصبح "منافسا" للجيش النظامي الروسي.. وسنفرض مزيدا من العقوبات عليها

العربية.نت ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متحدث باسم البيت الأبيض الخميس إن كوريا الشمالية قدمت "الشهر الماضي" أسلحة لمجموعة فاغنر ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى، محذرا من ازدياد قوّة هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية.

إيران.. السجن لفتاة عمرها 16 سنة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات إيران احتجاجات إيران إيران.. السجن لفتاة عمرها 16 سنة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات

واعتبر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن فاغنر في طريقها لأن تصبح "منافسا" للجيش النظامي الروسي، متعهدا بفرض مزيد من العقوبات عليها.

"تسلمت شحنة أسلحة"

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قد سبق بيان البيت الأبيض بقوله اليوم الخميس إن مجموعة فاغنر الروسية، استلمت شحنة من الأسلحة من كوريا الشمالية للمساعدة في تعزيز موقف القوات الروسية في أوكرانيا في مؤشر على اتساع نطاق دور تلك المجموعة في الصراع.

وقال المسؤول الذي طلب من رويترز عدم ذكر اسمه "يمكننا أن نؤكد أن كوريا الشمالية أكملت تسليم شحنة مبدئية من الأسلحة لفاغنر، التي دفعت مقابل العتاد. في الشهر الماضي، أرسلت كوريا الشمالية شحنة صواريخ وقذائف لقوات المشاة لروسيا كي تستخدمها فاغنر".

مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين، المعروف بـطباخ بوتين مع الرئيس الروسي (أرشيفية-فرانس برس)
مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين، المعروف بـطباخ بوتين مع الرئيس الروسي (أرشيفية-فرانس برس)

"لن تؤثر في المعركة"

والتقدير الأميركي، الذي استند إلى معلومات مخابرات سيتم الكشف عنها اليوم الخميس، يشير إلى أن كمية العتاد التي سلمتها كوريا الشمالية لن تغير وقائع المعركة في أوكرانيا، لكن المسؤول قال "إننا قلقون من أن كوريا الشمالية تعتزم تسليم المزيد من العتاد العسكري لفاغنر".

ويعتقد مسؤولون أميركيون بأن شحنات الأسلحة الكورية الشمالية انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي ويعتزمون طرح الأمر أمام مجلس الأمن. ويقول خبراء في مجال الأسلحة إن بيونغ يانغ صنعت صواريخ باليستية قادرة على ضرب أي بقعة في العالم إضافة إلى أسلحة أقصر مدى.

كما قال المسؤول إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلجأ بشكل متزايد لمجموعة فاغنر التي يملكها حليفه يفجيني بريجوزين للمساعدة في أوكرانيا حيث تعثرت القوات الروسية".

قيود جديدة

وكشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء عن قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا لمجموعة فاغنر في محاولة لمنع الإمدادات عنها.

وتوعد المسؤول الشركة الروسية ومن يساندونها في دول حول العالم بأنهم سيخضعون لمزيد من العقوبات في الأسابيع المقبلة.

وأضاف المسؤول أن رجل الأعمال الروسي بريجوزين ينفق أكثر من 100 مليون دولار شهريا لتمويل عمليات فاغنر في أوكرانيا لكنه يواجه مشكلات في تجنيد روس للقتال هناك.

50 ألفا في أوكرانيا

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدر أن هناك 50 ألفا من فاغنر في أوكرانيا من بينهم عشرة آلاف متعاقد و40 ألف مدان من سجون روسية.

وأضاف المسؤول "يعتمد الجيش الروسي منذ أشهر على فاغنر لقيادة العمليات القتالية في أجزاء من دونباس، وفي بعض الأوقات يكون المسؤولون العسكريون الروس تابعين لأوامر قيادة فاغنر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط