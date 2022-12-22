مسيّرات إيران على طاولة الكونغرس.. كييف: تهدد بنيتنا التحتية

لم تغب المسيرات الإيرانية التي تستعين بها روسيا في عملياتها القتالية في أوكرانيا عن بال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

فقد شدد الرئيس الواصل الأربعاء، بعد أكثر من 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية على أراضيه، على أن الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تهديدا للبنية التحتية لبلاده.

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تقصف أهدافاً حيوية

كما أشار إلى أن الجيش الروسي استعان بطائرات إيرانية لقصف أهداف حيوية في أوكرانيا.

ورغم ذلك، أكد الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي في واشنطن، أن أوكرانيا لن تستسلم أبدا للقوات الروسية.

وتابع أيضاً أن قواته ستبقى صامدة في مواقعها.

اعتراف رسمي

يذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا كانت طالبت في رسالة إلى الأمم المتحدة بأكتوبر الماضي، بإجراء تحقيق محايد بشأن طائرات إيرانية مسيرة يقول الغرب إن روسيا تسلمتها في إطار حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعدما أكدت كييف أن موسكو حصلت على طائرات "مهاجر" و"شاهد" التي تصنعها شركة "قدس للطيران" في إيران.

روسيا تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

كما شددت حينها على أن تلك الشركة تخضع لعقوبات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، لافتة إلى أن روسيا تنتهك بالتالي هذا الحظر الدولي بتعاملها مع شركة قدس.

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن هجمات روسية على مدنها باستخدام طائرات شاهد -136 الإيرانية بدون طيار، إلى أن أقرت طهران فعلاً بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، إلا أنها شددت على أنها زودتها بها قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.