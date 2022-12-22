وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات بلاده في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو زار وحدات عسكرية تقاتل في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن شويغو زار وحدات روسية منتشرة في "منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمة المصطلح الذي تطلقه موسكو على النزاع في أوكرانيا. ولم تذكر مكان الزيارة بشكل محدد.

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بناء قاعدتين بحريتين في أوكرانيا

وكان شويغو، قال أمس الأربعاء إن موسكو بصدد بناء قاعدتين بحريتين منفصلتين في أوكرانيا.

وفي كلمة له خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار قادة الدفاع في اجتماع يعقده نهاية العام، ويتزامن مع مرور 300 يوم على العملية الروسية بأوكرانيا، شدد شويغو على أن الجيش الروسي سيواصل توجيه ضربات دقيقة على نظام القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري.

تدابير شاملة

لكنه أكد في نفس الوقت أن الجيش الروسي يتخذ تدابير شاملة لمنع سقوط قتلى من المدنيين في أوكرانيا.

وفي تأكيد على الإجراءات الروسية داخل أوكرانيا شدد وزير الدفاع شويغو على أن بحر آزوف عاد ليكون بحرا داخليا روسيا، مثلما كان عبر قرون سابقة، مشيرا إلى أن قوات روسيا النووية قادرة على توفير الردع الاستراتيجي للبلاد.

"هدفهم تفكيك بلادنا"

وهاجم شويغو الدول الحليفة لأوكرانيا قائلا إن "الغرب يسعى لإطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا قدر الإمكان من أجل إضعاف بلاده، مضيفا: "أعداؤنا الاستراتيجيون لديهم هدف ثابت وهو تفكيك بلادنا".

وقال الوزير الروسي إنه "بغض النظر عن محاولات الغرب لعزل البلاد إلا أننا نعزز تعاوننا العسكري مع 109 دول"، فيما أوضح أن موسكو منفتحة دائما على محادثات السلام البناءة، في إشارة إلى الاستعداد للحوار لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.