الصين تحذّر أميركا: إياكم والاستمرار بنهج "التنمّر"

أثناء اتصال هاتفي جرى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة من استمرارها في انتهاج سلوك "التنمر".

وكشفت الخارجية الصينية في بيان الجمعة، أنها دعت أميركا للتوقف عن كبح التنمية في الصين.