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الصين أميركا (آيستوك)
علما الصين وأميركا (آيستوك)

الصين تحذّر أميركا: إياكم والاستمرار بنهج "التنمّر"

بكين دعت واشنطن للتوقف عن كبح التنمية على أراضيها

العربية.نت
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أثناء اتصال هاتفي جرى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة من استمرارها في انتهاج سلوك "التنمر".

وكشفت الخارجية الصينية في بيان الجمعة، أنها دعت أميركا للتوقف عن كبح التنمية في الصين.

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