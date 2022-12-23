القيادة المركزية الأميركية: مسيرات إيران تهدد أمن المنطقة

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أن إيران تواصل نشر الأسلحة لوكلائها في المنطقة، مشيراً إلى مسيراتها (درون) تهدد أمن المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الخميس، أن إيران تواصل تقويض الأمن وتهديد الممرات المائية بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تستخدم الميليشيات والمسيرات لتهديد أمن المنطقة.

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كذلك قال قائد القيادة المركزية الأميركية إن إيران تواصل الاستيلاء على شحنات السفن في المياه الدولية، وتهاجم القوات الأميركية في سوريا والعراق.

تزعزع المنطقة

ولفت إلى أن النظام الإيراني يمول ويدعم الإرهاب ويتحدى القانون الدولي، مؤكداً أن أنشطة طهران المزعزعة تهدد الأمن العالمي.

فيما كشف أن واشنطن تعمل على تقنيات جديدة لمواجهة خطر مسيرات إيران.