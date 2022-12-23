تحت الضغط.. طالبان تدرس إعادة فتح الجامعات للفتيات

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الأفغانية لـ"العربية" أن القائم بأعمال وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني ناقش مع وزير الدفاع بالوكالة، محمد يعقوب مجاهد، إعادة فتح الجامعات والمدارس للفتيات.

"التحدث مع زعيم طالبان"

وأضافت المصادر أنه بعد الضغط الدولي والداخلي قررت طالبان الانحناء للعاصفة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتوجه مجاهد وحقاني وبعض قادة الحركة إلى قندهار للتحدث مع زعیم طالبان.

مادة اعلانية

ويوم الثلاثاء، حظرت حركة طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى فى المرحلة الابتدائية.

منع دخول حرم الجامعة

فيما منع حراس مسلحون الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول) مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات.

سخط دولي

وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض على المرأة الأفغانية على يد طالبان.

من جهته، أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، "قلقه العميق" إزاء قرار طالبان داعياً الحركة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات".

استياء أميركي

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أعلن عن استياء الولايات المتحدة الشديد من إعلان حركة طالبان حرمان الفتيات من الحق في التعليم الجامعي في أفغانستان.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "تستحق المرأة الأفغانية ما هو أفضل. أفغانستان تستحق ما هو أفضل من ذلك. لقد منيت بلا شك مساعي طالبان المتمثلة في القبول من جانب المجتمع الدولي بانتكاسة".

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهنّ لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.