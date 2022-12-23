زيلينسكي: أوكرانيا تتطلع إلى تواجد دبلوماسي أكبر بإفريقيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن كييف ستعزز وجودها في إفريقيا العام المقبل من خلال فتح عشر سفارات جديدة وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة.

وقال أمام تجمع للدبلوماسيين في كييف "نعمل على إصلاح علاقاتنا مع عشرات الدول الإفريقية. سنحتاج إلى تعزيز هذه (العلاقات) العام المقبل".

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إنشاء مكاتب تمثيل تجاري

وإلى جانب افتتاح سفارات جديدة لبلاده في إفريقيا، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تهدف أيضا إلى إنشاء مكاتب تمثيل تجاري في العديد من المراكز الرئيسية بالقارة، والتي قال إن "تمثيل مصالح أوكرانيا فيها أقل مما ينبغي أن تكون عليه حتى الآن".

ولم يحدد زيلينسكي الدول التي سيتم فيها إنشاء هذه السفارات أو المكاتب التجارية لكنه أوضح أنه يود أن يكون لبلاده تمثيل في 30 دولة إفريقية في نهاية المطاف.

هذا وتحاول أوكرانيا حاليا حشد الدول الإفريقية للدفاع عن قضيتها في الوقت الذي تواجه فيه الهجوم الروسي الشامل، وتأمل في تحقيق ذلك جزئيا من خلال تشجيع مبادرة الحبوب الإنسانية للتخفيف من حدة الجوع في البلدان المعرضة بشدة للخطر.

وتسبب الحصار الروسي لصادرات أوكرانيا الزراعية عبر البحر الأسود في حدوث نقص عالمي في الحبوب والأسمدة في وقت سابق من هذا العام مما عرض حياة الملايين للخطر قبل أن يخفف اتفاق بوساطة الأمم المتحدة هذا الحصار إلى حد ما في يوليو تموز.