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من موقع الحادث في باريس - رويترز

مقتل شخصين في إطلاق نار وسط باريس.. واعتقال المشتبه به

النيابة العامة في باريس: تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاماً

العربية.نت
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخصين وإصابة 4 بإطلاق نار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط باريس، واعتقال المشتبه به وهو شخص واحد يبلغ من العمر 69 عاماً.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم الاغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

كما أضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

فيما ذكرت الشرطة الفرنسية أن منفذ اعتداء باريس فرنسي الجنسية، ومتورط بمحاولات قتل سابقة.

دوافع مجهولة

وكان مراسل "العربية/الحدث"، أفاد اليوم أن المشتبه به بإطلاق النار في باريس رجل في العقد السادس، مبيناً أن الحادثة وقعت أمام مركز استقبال لاجئين أكراد في العاصمة الفرنسية.

كما قال إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا في شارع دانغيين بالدائرة العاشرة في باريس، مشيرا إلى أن دوافع المهاجم ما زالت مجهولة.

من جانبها، ذكرت شرطة باريس على "تويتر" أن عملية جارية في المنطقة وطالبت الجمهور بتجنب المنطقة.

لتعلن النيابة العامة لاحقاً انتهاء الحادثة.

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