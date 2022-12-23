مسؤول بالخارجية الروسية: العلاقات مع أميركا في الرمق الأخير

وسط تصاعد التوتر بين البلدين، أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة "في الرمق الأخير".

"عدم التدخل في شؤوننا"

وقال رئيس إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية ألكسندر دارتشييف قوله إن على سفيرة واشنطن الجديدة لدى موسكو لين تريسي عدم التدخل في شؤون بلاده "بحجة العمل مع المجتمع المدني"، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

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وجرى تعيين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا في 21 ديسمبر كانون الأول الجاري بعد تقاعد السفير جون سوليفان.

وغادر سوليفان (62 عاماً) روسيا أوائل سبتمبر بعد أقلّ من ثلاث سنوات على توليه مهمته وسط عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين بين واشنطن وموسكو، قبل أن تتفاقم الضغوط في أعقاب الحرب في أوكرانيا في فبراير.

وأمس أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على عشرة كيانات بحرية روسية بسبب العمليات الروسية التي تستهدف المواني الأوكرانية، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.