احتكت بالجسر.. مشاهد مرعبة لانفجار ناقلة وقود وتفحم الجثث
الطوارئ في جنوب إفريقيا: الجزء العلوي من الناقلة احتك بجسر منخفض، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار
أظهرت مشاهد مرعبة ناقلة كانت تحمل شحنة من غاز البترول المسال لحظة انفجارها في بلدة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا شرق جوهانسبرغ، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين يوم السبت.
الناقلة علقت بجسر.. مشاهد مروّعة لانفجار #صهريج_وقود وسط مدينة #بوكسبرغ في جنوب أفريقيا ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين وتدمير المنطقة المحيطة#العربية pic.twitter.com/voNKqeKFOh— العربية (@AlArabiya) December 24, 2022
وأفاد مسؤولو أجهزة الطوارئ بأن الجزء العلوي من الناقلة احتك بجسر منخفض، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار.
فرار المشاة
وأظهرت لقطات مصورة نشرها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي الانفجار الهائل، مع فرار المشاة من النيران وتسارع السيارات بشكل كبير.
وذكرت تقارير محلية أن العديد من المنازل والمركبات لحقت بها أضرار جراء الانفجار.
وبحسب ما ورد كانت الناقلة تنقل الغاز إلى مستشفى أو أر تامبو التذكاري القريب، حيث تم علاج بعض المصابين.
كما أفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم إجلاء المرضى في بعض الوحدات بالمستشفى بسبب الانفجار والحريق.
أطفال بين القتلى
وقال سايمون لابينغ، أحد السكان المحليين، لصحيفة "سيتيزن" المحلية إنه رأى جثث ستة بالغين وطفلين.
فيما قالت تانيا كامبل، عمدة إكورهوليني، البلدية التي تضم بوكسبورغ، إنه سيتم التحقيق في الحادث.
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