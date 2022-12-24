قرار مفاجئ من الشرطة السودانية: لا ظهور بالزي الرسمي بمواقع التواصل إلا بإذن

انشغلت مواقع التواصل بالسودان خلال الساعات الماضية، بمنشور يمنع أفراد الشرطة من الظهور بالزي الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار مفاجئ

في التفاصيل، قال قرار مذيل بتوقيع مدير عام الشرطة الفريق أول عنان حامد، اطلعت عليه "العربية.نت": "تلحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض منسوبي الشرطة في منصات التواصل الاجتماعي، والمعلوم أن الزي الرسمي يرتبط بالعمل الوظيفي للمهنة الشرطية".

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كما أضاف القرار: "حسماً لتلك الظاهرة، رأينا التدخل بإصدار أمر يمنع تلك الظاهرة".

وحظر القرار ظهور أي شرطي بالزي الرسمي بمواقع التواصل إلا بعد الحصول على إذن، كما حظر تناول قضايا تخص الشرطة إلا عبر الجهات الرسمية فقط أو تصوير القوات أثناء العمل إلا بإذن من الجهات المُختصة.

وطالب القرار، الإدارة القانونية والشرطة الأمنية بمتابعة تنفيذ الأوامر.

مؤيدون ومعارضون

وانقسم المتفاعلون بمواقع التواصل في السودان حول القرار المذكور، ورأى المؤيدون أن القرار صائب بل تأخر كثيراً.

في المقابل، يشير الناقمون إلى أن القرار محاولة لتخفيف الحملة ضد الشرطة، وخطوة لاستعادة البريق المفقود بعد أن اهتزت صورة الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية مؤخراً.