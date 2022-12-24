بالفيديو.. طلاب أفغان يرفضون أداء الامتحانات احتجاجاً على منع الفتيات من التعليم

مجدداً، انضم طلاب أفغان، اليوم السبت، إلى الاحتجاجات ضد قرار حركة طالبان بمنع التعليم للفتيات في البلاد.

فقد أظهر مقطع فيديو رفض طلاب في معهد "بامير الأفغاني" برفض أداء الامتحانات احتجاجا على منع الفتيات من التعليم.

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كما قدم عدد من طلاب هذا المعهد المخصص للتعليم العالي أوراق امتحاناتهم دون إجابات.

أتى ذلك، بالتزامن مع خروج طلاب آخرين من قاعات الامتحانات في مدينة قندهار احتجاجا على قرار السلطات بمنع تعليم الفتيات، ما قابله عناصر طالبان بإطلاق النار وضرب المحتجين وركلهم.

وكانت حركة طالبان حظرت الثلاثاء الماضي، التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى في المرحلة الابتدائية.

The Taliban are reportedly shooting and beating male students who walked out of their exams in Afghanistan today in protest against the ban on women going to university.



This is truly barbaric and horrifying. The world must watch, listen and act now.

pic.twitter.com/iaP3dwutVE — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 24, 2022

وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث ندد معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض له المرأة الأفغانية على يد طالبان.

فيما انطلقت احتاجات عارمة في أرجاء البلاد رفضاً للقرار، ما دفع الحركة للرد على النسوة بخراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة نسائية.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهنّ لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.

وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لاسيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.