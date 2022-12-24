بريطانيا: نقص الـ"كروز" يعيق هجمات الروس بأوكرانيا

مع تقلّصها إلى حد ما في الآونة الأخيرة، كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن النقص في الذخائر يظل على الأرجح العامل الرئيسي الذي يحد من العمليات الهجومية الروسية على أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن محدودية توافر "صواريخ كروز" قلصت أيضا من الهجمات الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية.

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كما ذكرت أن موسكو عززت قوتها في أوكرانيا بعشرات الآلاف من جنود الاحتياط منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على الخطوط الأمامية

وجاء القرار الروسي بتعزيز القوات، بعدما صعدت روسيا ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع الماضية، حيث ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم.

كما طالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي.

روسيا تلجأ للمسيرات والكروز

ونشرت روسيا جنود الاحتياط الذين استدعتهم حديثا على الخطوط الأمامية.

العمليات مستمرة

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مازالت مستمرة منذ فبراير/شباط الماضي.

وتقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف.

فيما تواصل الأخيرة المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من القوى الغربية.