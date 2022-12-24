تركيا لا تتوقع خيراً: حرب أوكرانيا قد لا تنتهي قريباً
أنقرة تدعو لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ثم محادثات سلام
مع دخولها شهرها العاشر دون أي بوادر لإنهائها أو لحوار يخفف حدتها، رأى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، أن الحرب في أوكرانيا لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة.
وأضاف أكار أنه لن يكون من الخطأ القول إنه رغم حسن النوايا ودعوات وقف إطلاق النار، فإن المرجح أن تستمر الحرب عام 2023.
دعوة لوقف النار
وأقر خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أن هذه الحرب لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة، مشيرا إلى المساعدات العسكرية الغربية لكييف والتصميم الذي تبديه موسكو لتحقيق أهدافها.
كما دعا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على الأقل على أن يتبع بوقف كامل بعد محادثات سلام.
دور الوسيط
يذكر أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تلعب دور الوسيط المحايد في النزاع بين جارتيها المطلتين على البحر الأسود.
وساطة تركية في أوكرانيا.. هل تجني ثمارها؟
وساعدت أنقرة مع الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، وقد استضافت اجتماعا بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في بداية الحرب في آذار/مارس، ومحادثات بين الطرفين المتحاربين في إسطنبول.
في حين تستمر العملية العسكرية الروسية والتي بدأت قبل 10 أشهر في أوكرانيا دون أي بوادر لحل قريب، وسط إصرار روسيا على تحقيق كل أهدافها والدعم العسكري الذي ما زالت الدول الغربية تغدق به كييف.
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