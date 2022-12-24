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إغلاق جامعة خاصة في العاصمة كابل - فرانس برس
أفغانستان وطالبان

رداً على احتجاجات الطلاب.. طالبان تعلن إغلاق الجامعات لمدة أسبوع

بررت الحركة المتشددة نيتها إغلاق بعض الجامعات لمدة 7 أيام بسبب عدم جاهزيتها

العربية.نت
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ردا على تضامن الطلاب مع النساء في أفغانستان، أعلنت حركة طالبان أن بعض الجامعات ستغلق لمدة أسبوع، بعد احتجاجات طلاب على منع تعليم الفتيات في البلاد.

كما بررت الحركة المتشددة نيتها إغلاق بعض الجامعات لمدة 7 أيام بسبب عدم جاهزيتها.

طلاب أفغان يرفضون أداء الامتحانات احتجاجا على قرار طالبان بمنع الفتيات من التعليم

يأتي ذلك، بعدما انضم طلاب أفغان، اليوم السبت، إلى الاحتجاجات ضد قرار حركة طالبان بمنع التعليم للفتيات في البلاد.

فقد أظهر مقطع فيديو قيام طلاب في جامعة "بامير أفغان" برفض أداء الامتحانات، احتجاجا على منع الفتيات من التعليم.

كما قدم عدد من طلاب معهد "بامير" للتعليم العالي أوراق امتحاناتهم دون إجابات.

وفي قندهار أيضاً، خرج طلاب من قاعات الامتحانات، احتجاجاً على قرار السلطات بمنع تعليم الفتيات، ما قابله عناصر طالبان بإطلاق النار وضرب المحتجين وركلهم.

وكانت حركة طالبان حظرت الثلاثاء الماضي، التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر.

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وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث ندد معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض له المرأة الأفغانية على يد طالبان.

فيما انطلقت احتاجات عارمة في أرجاء البلاد رفضاً للقرار، ما دفع الحركة للرد على النسوة بخراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة نسائية.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهنّ لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.

وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لاسيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.

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