إحباط أضخم عملية تهريب كبتاغون بالأردن .. داخل التمر!

في عملية نوعية واحترافية، بسبب دهاء المهربين في إخفاء المخدرات، أحبطت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أكبر وأضخم عملية تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة بواقع 6 ملايين حبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية في بيان وصل لـ"العربية.نت"، إن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل 1000 كغم، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى الأردن.

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ومعبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار، ويبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان، و 575 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.

مخدرات داخل تمر

وأضاف الناطق الإعلامي: أثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتي "براد" تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة، وجدت الحبوب المخدرة الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم إخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر.

وفي التفاصيل، تم ضبط ما يقارب 509 كغم من حبوب الكبتاغون المخدر في " البراد" الشاحنة الأولى مخبأة داخل مادة عجين التمر، بالإضافة إلى ضبط ما يقارب 483 كغم من الكبتاغون المخدر في "البراد" الشاحنة الأُخرى وضمن نفس مادة عجين التمر.

ضرب أوكار تجار السموم

بدوره، قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية، ودخول أنواع جديدة مُصنّعة كيميائيًا.

وأعرب القضاة عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.

يذكر أن حبوب الكبتاغون مادة محضّرة كيميائيًا منبهة للجهاز العصبي المركزي، وتُسبب الإدمان بدرجة كبيرة وتؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية خطيرة تُسبب الوفاة، وهي حبوب محرمة على المستوى الدولي ومدرجة على لائحة المخدرات.