الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة" منع طالبان النساء من العمل

دان الاتحاد الأوروبي السبت حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلناً أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد.

وأفادت ناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان بأن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار طالبان الأخير منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية... نقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا".

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وأمرت طالبان المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد بمنع النساء الموظفات لديها من العمل.

وجاء في إخطار تم توجيهه إلى جميع المنظمات غير الحكومية أن القرار يأتي نتيجة "عدم امتثال النساء" العاملات لدى المنظمات غير الحكومية "بالحجاب".

ولم يتضح بعد إن كانت التوجيهات الجديدة تشمل الأجنبيات العاملات في المنظمات غير الحكومية علما بأن منظمتين دوليتين غير حكوميتين تعملان في أفغانستان أكدتا لفرانس برس تلقيهما الإشعار.

منظمات إغاثية

ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الجهات الممولة للمنظمات الإغاثية العاملة في أفغانستان لكنه لا يعترف بحكومة طالبان رسميا.

وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم بوريل "يبقى شاغلنا الرئيسي رفاه وحقوق وحريات الشعب الأفغاني".

وأكدت أن حظر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية "يعد قيدا قاسيا آخر على قدرة النساء في أفغانستان على ممارسة حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويمثل خرقا واضحا للمبادئ الإنسانية".