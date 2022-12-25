قلق أممي بعد حظر طالبان النساء من العمل بالمنظمات غير الحكومية
الأمم المتحدة: حظر حركة طالبان موظفات المنظمات غير الحكومية يهدد جهود الإغاثة
يعكف نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، على تحديد مقابلة مع سلطة طالبان، عقب فرضها قيودا على موظفات المنظمات غير الحكومية.
وقال رامز الأكبروف إن ما حدث سيؤثر بشكل خطير على عمليات الشؤون والإغاثة الإنسانية، وإن الكثير من برامجنا سيتأثر لأننا نعتمد على موظفات لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتحديد المستفيدين.
وقالت وكالة المعونة الدولية "أفغان إيد"، إن تعليق العمليات حدث على الفور، وإن أكثر من نصف السكان يعتمد على المساعدات الإنسانية، وفقًا لوكالات الإغاثة.
وفي خطاب رسمي، أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الحركة الأفغانية، إصدار أمر لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل. كما أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي التي تحددها الحكومة لهن، وذلك في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.
وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة نقلتها وكالة فرانس برس "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدولية".
كما أضافت الوزارة في رسالتها أنه "في حالة إهمال التوجيه يلغى ترخيص المنظمة".
وبهذا القرار تحظر طالبان على النساء العمل في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك قطاع الصحة.
يذكر أن حركة طالبان كانت حظرت، الثلاثاء الماضي، التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى في المرحلة الابتدائية. وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض له المرأة الأفغانية على يد طالبان.
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