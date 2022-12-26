أفغانستان وطالبان
المعارض أحمد مسعود: مدرسة إلكترونية لتعليم الأفغانيات ردا على طالبان
القيادي المعارض مسعود أطلق هاشتاغ: "كل بيت هو مدرسة".
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت المؤسسة الخيرية للزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، إطلاق مدرسة على الإنترنت، لإتاحة الفرصة للفتيات الأفغانيات من استكمال دراستهن.
وقال زعيم جبهة المقاومة أحمد مسعود ابن الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود: "أطلقنا مدرسة على الإنترنت لمواجهة الحظر الشامل الذي تفرضه طالبان على تعليم المرأة".
مادة اعلانية
القيادي المعارض مسعود أطلق هاشتاغ: "كل بيت هو مدرسة".
وحظرت طالبان أفغانستان التعليم الجامعي للنساء الأربعاء.
وعادت السبت لتحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
وهي قرارات أثارت تنديدا دوليا بحركة طالبان وموقفها من المرأة.
اقرأ أيضاً
-
ميدفيدف: موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع حرب عالمية وكارثة نوويةشدد على أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والجارية منذ أواخر فبراير شباط الماضي "سيتم تحقيقها". العرب والعالم
-
هذا ما قاله ابن طلال مداح حول ليلة تكريم والدهعبد الله الابن يعتبر أن ليلة تكريم والده طلال مداح كانت حلما من الأحلام السعودية
-
قناص حوثي يستهدف شابا في تعزإصابة الشاب جميل عبدالله علي غالب برصاص قناص في أعلى الكتف الأيسر اليمن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية