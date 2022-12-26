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أحمد مسعود (أ ف ب)
أحمد مسعود
أفغانستان وطالبان

المعارض أحمد مسعود: مدرسة إلكترونية لتعليم الأفغانيات ردا على طالبان

القيادي المعارض مسعود أطلق هاشتاغ: "كل بيت هو مدرسة".

دبي - قناة العربية
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أعلنت المؤسسة الخيرية للزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، إطلاق مدرسة على الإنترنت، لإتاحة الفرصة للفتيات الأفغانيات من استكمال دراستهن.

وقال زعيم جبهة المقاومة أحمد مسعود ابن الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود: "أطلقنا مدرسة على الإنترنت لمواجهة الحظر الشامل الذي تفرضه طالبان على تعليم المرأة".

القيادي المعارض مسعود أطلق هاشتاغ: "كل بيت هو مدرسة".

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وحظرت طالبان أفغانستان التعليم الجامعي للنساء الأربعاء.

وعادت السبت لتحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

وهي قرارات أثارت تنديدا دوليا بحركة طالبان وموقفها من المرأة.

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