بأنظمة "إسكندر" و"إس-400" الروسية.. بيلاروسيا تعلن جاهزية قواتها

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في بيلاروسيا اليوم، إن أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي نشرتها روسيا في بيلاروسيا جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها.

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وقال ليونيد كاسينسكي رئيس المديرية الرئيسية للايدلوجية في الوزارة في مقطع مصور تم بثه على تيليغرام: "أتم جنودنا وأطقمنا تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة للاتحاد الروسي وجمهورية روسيا البيضاء".

وأضاف: "هذه الأنواع من الأسلحة (أنظمة إسكندر وإس -400) في مهمة قتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".

ولم يتضح عدد أنظمة إسكندر القادرة على حمل أسلحة نووية التي تم نشرها في روسيا البيضاء بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو إن موسكو ستزود مينسك بها وبأنظمة دفاع جوي.

وتأتي هذه الأخبار وسط ضغوط موسكو المتزايدة على مينسك للمساعدة في عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا الذي دخل الآن شهره العاشر دون أن تلوح نهاية في الأفق.