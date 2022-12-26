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من انفجار سابق في أفغانستان
أفغانستان وطالبان

مراسل العربية: مقتل قائد شرطة ولاية بدخشان شمالي أفغانستان في انفجار

مصادر من إقليم بدخشان قالت إن المولوي عبدالحق عمر، قائد شرطة هذه المقاطعة، کان هدف العملية وقد قُتل في الانفجار

العربية.نت
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أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الاثنين، بمقتل قائد شرطة ولاية بدخشان شمالي أفغانستان في انفجار استهدف مقر الشرطة.

وقالت مصادر من إقليم بدخشان، إن المولوي عبدالحق عمر، قائد شرطة هذه المقاطعة، کان هدف العملية وقد قُتل في الانفجار.

ولم تعلق السلطات المحلية في بدخشان علی الحدث حتی الآن.

وقال مسؤولون في مستشفى بدخشان الإقليمي، إنه تم نقل ضحايا الانفجار إلى المستشفى، وتم حتى الآن نقل 3 قتلى و3 جرحى. وأشاروا إلى أن جميع ضحایا الانفجار هم رجال شرطة.

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