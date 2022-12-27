أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل في أنقرة

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا في إطار تطبيع العلاقات بعد توتر دام أربع سنوات.

وبدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لأنقرة. واتفق الجانبان في أغسطس/ آب على تعيين سفير لكل منهما.

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حقبة جديدة

وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات الشهر الماضي، اتفق مع أردوغان على "العمل معاً لإرساء حقبة جديدة في العلاقات" على أساس احترام المصالح المشتركة.

وأصبحت إيريت ليليان، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير كانون الثاني 2021، السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها إلى أردوغان.

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا في آذار/مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

تبادل السفراء

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار/مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي "تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات. جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضاً تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب".