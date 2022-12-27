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حادث مروع بالسودان.. مقتل 16 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة متوقفة

الحافلة انحرفت عن الطريق واصطدمت بالشاحنة التي كانت متوقفة في أم درمان

العربية.نت - أسوشييتد برس
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قتل 16 شخصا على الأقل إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة متوقفة في طريق سريع بمدينة أم درمان السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت الشرطة.

وأفاد بيان للشرطة أن الحافلة انحرفت عن الطريق واصطدمت بالشاحنة، التي كانت متوقفة في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم.

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إصابة 19 آخرين

كما ذكرت الشرطة أن 19 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، مضيفة أن الحافلة كانت في طريقها إلى الخرطوم قادمة من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أم درمان، بينما نقلت جثامين القتلى إلى مشرحة المستشفى.

ولم ترد أنباء عن سبب انحراف الحافلة.

هذا وتشيع حوادث المرور في السودان، وغالبا ما تكون نتيجة لسوء صيانة الطرق، وضعف تطبيق قواعد المرور. ويلقى آلاف السودانيين حتفهم سنويا في حوادث طرق بالسودان.

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