رئيس أوكرانيا : الوضع على الخطوط الأمامية "صعب ومؤلم"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس، والتي تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".



وتابع: "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".



كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة، وتؤثر على نحو 9 ملايين من السكان.

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وزير خارجية أوكرانيا: نسعى لقمة سلام في نهاية فبراير

هذا وصرح وزير الخارجية الأوكراني، الإثنين، بأن حكومته تهدف إلى عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير المقبل، ويفضل أن تكون في الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل، مع اقتراب ذكرى انطلاق الحرب الروسية على بلاده.

وقال دميترو كوليبا لاسوشيتدبرس إنه "راضٍ تماما" عن نتائج زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وكشف أن الحكومة الأميركية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطارية صواريخ باتريوت للتشغيل في بلاده خلال أقل من ستة أشهر.

كما ذكر كوليبا خلال المقابلة، التي جرت في مقر وزارة الخارجية، أن أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023، مضيفا أن الدبلوماسية دائما ما تلعب دورا مهما.

وقال: "تنتهي كل حرب بطريقة دبلوماسية. تنتهي كل حرب نتيجة إجراءات تتخذ في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستدعى لحضور قمة السلام المفترضة، قال إنه يجب أولا إجراء محاكمات جرائم الحرب في محكمة دولية.



وقلل وزير الخارجية مرة أخرى من أهمية تصريحات السلطات الروسية بأنها مستعدة للمفاوضات.

وعلق" "إنهم يقولون دائما إنهم مستعدون للمفاوضات، وهذا غير صحيح ، فكل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك".