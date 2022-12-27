في سان بطرسبرغ.. محادثات تجمع بوتين بنظيره البيلاروسي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، محادثات في المتحف الروسي في بطرسبورغ، وفقا لما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية.

كما أعلن زعيم الكرملين، أن صيغة لقاءات قمة رابطة الدول المستقلة تحمل طابعا "غير رسمي".

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اجتماعات غير رسمية

وكانت اجتماعات "غير رسمية" لرؤساء رابطة الدول المستقلة، قد عقدت في بطرسبورغ يومي 26 و27 ديسمبر الجاري بمبادرة من الرئيس الروسي، شملت رؤساء بيلاروسيا (ألكسندر لوكاشينكو) وأذربيجان (إلهام علييف) وكازاخستان (قاسم جومارت توكاييف) وطاجيكستان (إمام علي رحمون) وتركمانستان (سيردار بريدي محمدوف) وقرغيزستان (صدير جاباروف) وأوزبكستان (شوكت ميرزيوييف) وأرمينيا (رئيس الوزراء نيكول باشينيان)، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".

نستعد للحرب

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد الخميس الماضي، أنه لا يمكن استبعاد اندلاع حرب ضد بلاده، مشددا على الاستعداد لذلك السيناريو.

وأضاف أن "هناك دولا على حدودنا تسعى لخلق توترات وسنرد عليها فورا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل في حالة انتشار دائم حتى إشعار آخر.

بوتين في بيلاروسيا.. ومخاوف في أوكرانيا من هجوم مشترك

تأتي تصريحات لوكاشينكو بعد يومين من زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة، أن بلاده لن تبتلع بيلاروسيا، داعياً إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع هذا البلد الحليف

وقبل وصول بوتين إلى مينسك، أعلنت موسكو أن قوّاتها العسكرية تجري مناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا إنشاء قوّات إقليمية مشتركة مع موسكو انضم إليها آلاف المجنّدين الروس، فيما لم توضح أين تقام المناورات العسكرية ومدّة إجرائها.

كما أثار نشر جنود روس في بيلاروسيا مخاوف من أن تنضم القوات البيلاروسية إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا.