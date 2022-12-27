ماسك رئيساً لأميركا وإلغاء اليورو.. توقعات حليف بوتين لـ2023

قدم الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، "توقعات مستقبلية" لعام 2023، والتي جاء فيها ارتفاع أسعار النفط والغاز وانهيار الاتحاد الأوروبي، واندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، وفوز إيلون ماسك في انتخابات الرئاسة الأميركية.

فوز إيلون ماسك

وكتب حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تليغرام: "يمارس الكثيرون فرضيات مستقبلية، ويتنافسون في اقتراح أكثر الأشياء غير المتوقعة وحتى السخيفة، وسنقدم فرضياتنا أيضًا، ما يمكن أن يحدث في عام 2023: زيادة أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، وأسعار الغاز إلى 5000 دولار لكل 1000 متر مكعب".

مادة اعلانية

انهيار الاتحاد الأوروبي

اقترح ميدفيديف أن بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سينهار الاتحاد الأوروبي، وسيتم إلغاء اليورو.

ففي حين لم يذكر أي سيناريو للحرب الأوكرانية في توقعاته، توقع استيلاء بولندا والمجر على المناطق الغربية من أوكرانيا السابقة. وإنشاء الرايخ الرابع، ثم اندلاع الحرب بين فرنسا والرايخ الرابع. وتقسيم أوروبا، بما في ذلك تقسيم جديد لبولندا.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح ميدفيديف فصل أيرلندا الشمالية عن بريطانيا.

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

التوقعات العشرة

جاءت قائمة ميدفيديف "ماذا يمكن أن يحدث عام 2023؟" كالتالي:

1. زيادة أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، والغاز إلى 5 آلاف دولار للألف متر مكعب.

2. عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

3. انهيار الاتحاد الأوروبي بعد عودة بريطانيا، وإلغاء تداول اليورو كعملة الاتحاد الأوروبي.

4. استيلاء بولندا وهنغاريا على المناطق الغربية من أوكرانيا السابقة.

5. إنشاء الرايخ الرابع على أساس ألمانيا، والدول المتحالفة التي انضمت إليه (بولندا، ودول البلطيق، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، ورومانيا، وجمهورية كييف، وغيرها من المنبوذين).

6. حرب بين فرنسا والرايخ الرابع وتقسيم أوروبا، بما في ذلك تقسيم بولندا الجديد.

7. فصل أيرلندا الشمالية عن مملكة بريطانيا والانضمام إلى جمهورية أيرلندا.

8. حرب أهلية أميركية، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين، وإنشاء ولاية اتحاد تكساس والمكسيك، وانتصار إيلون ماسك اللاحق في الانتخابات الرئاسية الأميركية في بعض الولايات المخصصة للجمهوريين بعد الحرب الأهلية.

9. نقل جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا.

10. انهيار نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفض اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، وعودة معيار الذهب، والانتقال إلى الاستخدام النشط للعملات الرقمية.

رد إيلون ماسك

لكن الملياردير الأميركي إيلون ماسك رد على هذه التوقعات واصفا إياها بأنها سخيفة قائلا :"هذه بالتأكيد أكثر التنبؤات سخافة التي سمعتها على الإطلاق والتي تظهر نقصًا مذهلاً في الوعي بتقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة".