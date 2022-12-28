إسرائيل.. نتنياهو يعين يوآف غالانت وزيرا للدفاع في حكومته

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

وعشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".

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ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل

هذا وتؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.

ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وفق ما ذكرته "فرانس برس".

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.