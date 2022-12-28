البابا عن سلفه المستقيل: مريض للغاية

قال البابا فرانسيس، الأربعاء، إن سلفه البابا بنديكت السادس عشر "مريض للغاية" وطلب الصلاة من أجل البابا المتقاعد.

ولم يذكر فرانسيس تفاصيل حالة بنديكت، الذي استقال من منصب البابا في فبراير/ شباط 2013، والذي كان أول رأس للكنيسة يتقاعد منذ 600 عام.

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كما لم يتضح ما إذا كان فرانسيس يتحدث عن صحة بنديكت بشكل عام أو ما إذا كان سلفه يعاني من مرض.

هذا ويعيش بنديكت، 95 عاما، في دير على أراضي الفاتيكان. وصار هزيلا للغاية خلال السنوات الأخيرة حيث كرس حياته بعد البابوية للصلاة والتأمل.

في حين، قال متحدث باسم الفاتيكان، ردا على سؤال حول حالة بنديكت، إن المكتب الصحافي يسعى للحصول على تفاصيل.