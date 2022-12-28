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دميتري بيسكوف (أرشيفية من رويترز)
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع

بيسكوف: روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين

العربية.نت
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، مشددا على أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.

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وقال بيسكوف للصحافيين، يوم الاثنين: "كنا ننطلق دائما من شروطنا والتفكير السليم"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف.

"قمة سلام"

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، قد صرح بأن السلطات الأوكرانية تسعى لعقد "قمة سلام" في الأمم المتحدة مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش بصفة الوسيط المحتمل.

وطرحت أوكرانيا في وقت سابق، عددا من الشروط للتفاوض مع روسيا، علما بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في أوائل أكتوبر الماضي مرسوما عن عدم إجراء أي مفاوضات مع سلطات روسيا الحالية.

لا مفاوضان بناء على شروط الآخرين

روسيا منفتحة على المفاوضات

بدورها، أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن كل النزاعات تنتهي بالحلول الدبلوماسية عاجلا أم آجلا.

يذكر أن بوتين قال في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي، يوم الأحد، إنه مستعد "للتفاوض مع كل من يشارك في هذه العملية حول حلول مقبولة"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وهدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين، أوكرانيا، قائلا "إنه يجب عليها أن تفي بمقترحات موسكو بشأن المناطق الأوكرانية" التي أعلنت روسيا ضمها "وإلا سيتخذ الجيش الروسي إجراءات".

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