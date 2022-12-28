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وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني - رويترز
وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني
احتجاجات إيران

إيطاليا تندد بإعدام إيران المتظاهرين.. وتعتبره "خطا أحمر"

وزير الخارجية الإيطالي: العنف ضد المتظاهرين غير مقبول وعلى طهران سلوك طريق الحوار

العربية.نت
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قال وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إن العنف ضد المتظاهرين في إيران غير مقبول، وعبر عن أمله في أن تختار طهران طريق الحوار.

كما أشار إلى أن عقوبة الإعدام "خط أحمر"، لا سيما عند استخدامها ضد معارضي الحكومة، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

احتجاج إيطالي ضد ممارسات إيران "القمعية" ضد المتظاهرين إيران احتجاجات إيران احتجاج إيطالي ضد ممارسات إيران "القمعية" ضد المتظاهرين

كذلك، قال الوزير الإيطالي إن لقاء مع السفير الإيراني لدى روما، محمد رضا صبوري، كان مخصصا لتنديد إيطاليا الرسمي "بقمع" المظاهرات الجارية في إيران.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعلنت ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى 476 قتيلا.

وذكرت المنظمة أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.

وفيما أعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية أن نسبة الإعدامات في إيران ارتفعت إلى 88% خلال 2022، مقارنة بالعام الماضي، ما زالت الاحتجاجات الشعبية تتواصل في مختلف المدن الإيرانية.

وبحسب منظمة "هرانا"، فإن عدد من أُصدرت أو نُفذت ضدهم أحكام بالإعدام في إيران خلال هذا العام بلغ 565 شخصا، من بينهم 11 امرأة و5 مدانين تقل أعمارهم عن 18 عاما، أي يعتبرون أطفالا بحسب القانون الدولي.

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