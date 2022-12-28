سوناك: لن نسمح بأن يكون البريطانيون لعبة سياسية بيد إيران

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تقبل أبدا باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية، وطالب إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية وذلك بعد أن احتجزت السلطات هناك سبعة لهم صلات بالمملكة المتحدة.

كما أضاف المتحدث باسم سوناك للصحافيين "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين".

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على صلة بالاحتجاجات الغاضبة

وتابع قائلا "نقول دائما إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا... كوسيلة ضغط دبلوماسية ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى".

وقبل أيام أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد عن اعتقال 7 مواطنين بينهم مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية، حسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء في بيان للحرس أن "أجهزة مخابرات الحرس الثوري اعتقلت سبعة قادة رئيسيين للاحتجاجات الأخيرة لهم، صلة بالمملكة المتحدة بينهم مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون مغادرة البلاد".

يأتي ذلك فيما تحذر العديد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي الأشخاص المزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران لزيارة العائلة أو العمل، في ظل استمرار الاحتجاجات الغاضبة منذ مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي ما دفع السلطات إلى قمع المحتجين بكل الوسائل.