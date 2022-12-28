لافروف: أميركا أوضحت لنا أنها لا تعتزم إرسال خبرائها لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أوضحت لموسكو عبر القنوات الدبلوماسية أنها لا تعتزم إرسال خبراء إلى أوكرانيا، لإدارة منظومات باتريوت للدفاع الجوي، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

كما قال إن واشنطن اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي على موسكو عقد اجتماعات، ووافقت موسكو في كل مرة، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع بين رئيسي الاستخبارات الخارجية في البلدين في أنقرة.

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مقترحات غير رسمية

وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "إنهم يعلمون جيدًا أننا لم نقطع الحوار، الآن لن نسأل لنستأنف الحوار، فهذا ليس من تقاليدنا، تقليدنا هو الرد دائمًا على المقترحات السليمة، إذا كانت هناك مقترحات، بالمناسبة كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة في كل مرة كنا نتفق".

وقال لافروف: "كانت هناك مكالمات أخرى موازية، فيما يتعلق أيضا بمقترحات من واشنطن، لم نرفض أبدا، لكن بعد ذلك جاءت هذه الدعوات بلا فائدة بطريقة ما".

وذكر لافروف أن "الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية، أوضحت مطولا أنها لا تخطط لإرسال متخصصين أميركيين إلى أوكرانيا مع أنظمة دفاعها الجوي من طراز باتريوت".

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن الأربعاء الماضي خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بمنظومات باتريوت المتطورة للدفاع الجوي.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة ستقدم منظومات باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا لأول مرة"، وكشف بلينكن عن "تخصيص 850 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، ومليار دولار لتطوير الدفاعات الجوية".