مقتل 7 أشخاص باقتحام سيارة لمهرجان شوارع في نيجيريا

قتل 7 أشخاص وأصيب 29 آخرون عندما صدمت سيارة خرجت عن سيطرة قائدها حشدا في مهرجان شوارع ضخم جنوبي نيجيريا يوم الثلاثاء، حسب ما ذكرت السلطات للأسوشيتيدبرس.

وفقد السائق السيطرة على السيارة في شارع مزدحم في كالابار، عاصمة ولاية كروس ريفر، خلال تجمع مواطنين لمشاهدة استعراض لسائقي الدراجات النارية ضمن فعاليات مهرجان، وفقا لبيان فريق السلامة على الطرق الفيدرالية النيجيرية.

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استعراض الدراجات النارية

يعد استعراض سائقي الدراجات النارية أحد أهم فعاليات المهرجان السنوي المعروف بكونه أحد أضخم احتفالات الشوارع في إفريقيا، والذي يستقطب جمهورا من جميع أنحاء نيجيريا وخارجها منذ بدأ قبل نحو عشرين عاما.

وقال شهود عيان إن الآلاف تجمعوا لمشاهدة الاستعراض، عندما اصطدمت السيارة بالجمهور لتتناثر الجثث والجرحى على طول الطريق.

وقال حسن عبد الله ميكانو، رئيس فريق سلامة الطرق الفيدرالية في كروس ريفر، للأسوشيتدبرس، إن السيارة كانت تسير بسرعة عالية عند مرورها عبر الحواجز الأمنية.

"اندفع وسط الحشد"

وأضاف "فقد السائق السيطرة على السيارة واندفع وسط الحشد. وكان العدد الإجمالي للضحايا 36؛ 7 قتلى و29 مصابا"، مشيرا إلى أن خمسة من الجرحى أطفال. وأضاف أن السائق نجا لكنه مصاب.

من جهته، أمر حاكم كروس ريفر بن عياد بإلغاء العرض واعتقال السائق، وفقا لكريستيان إيتا، المتحدث باسمه.

وقال إيتا إن الحاكم قدم تعازيه لعائلات الضحايا، وأمر بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادث.