منع الأفغانيات من التعليم.. مجلس الأمن يدخل خط الأزمة

لا تزال تداعيات القرار الأخيرة الذي أعلنت عنه حركة طالبان في أفغانستان وأثار انتقاداً دولياً، مستمرة.

فقد أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد من منع الحركة المتطرفة الأفغانيات من التعليم الجامعي.

مادة اعلانية

مشاركة كاملة وفاعلة

كما دعا في بيان الثلاثاء، إلى مشاركة كاملة وفاعلة للنساء والفتيات في أفغانستان.

ولفت إلى أن منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في البلاد.

وشدد على أن تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني.

أيضاً رأى المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيانه الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، إن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان يمثل تقويضا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

انتهاكات لا توصف

وأتت هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان حركة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى.

في حين برّر وزير التعليم العالي في حكومة الحركة ندا محمد نديم القرار بـ"عدم التزام الطالبات التعليمات بشأن الحجاب"، وفق زعمه.

أفغانيات يتظاهرن في كابل ضد قرار طالبان

وقوبل القرار بسخط دولي، خصوصا وأن لحقه آخر أمرت فيه الحركة المنظمات غير الحكومية بالتوقّف عن العمل مع النساء لعدم اتباعهن قواعد اللباس المناسبة.

كما أعاد إلى الأذهان ما تتعرض له المرأة الأفغانية من انتهاكات على يد طالبان، حيث استُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.

كذلك لم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.