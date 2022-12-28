اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نساء مؤيدات لحركة طالبان في كابل (فرانس برس)
نساء في حكم حركة طالبان (من كابل - فرانس برس)

منع الأفغانيات من التعليم.. مجلس الأمن يدخل خط الأزمة

"تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا تزال تداعيات القرار الأخيرة الذي أعلنت عنه حركة طالبان في أفغانستان وأثار انتقاداً دولياً، مستمرة.

تركيا: منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة "قرار غير مسلم" العرب والعالم تركيا: منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة "قرار غير مسلم"

فقد أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد من منع الحركة المتطرفة الأفغانيات من التعليم الجامعي.

مشاركة كاملة وفاعلة

كما دعا في بيان الثلاثاء، إلى مشاركة كاملة وفاعلة للنساء والفتيات في أفغانستان.

ولفت إلى أن منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في البلاد.

وشدد على أن تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني.

أيضاً رأى المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيانه الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، إن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان يمثل تقويضا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

انتهاكات لا توصف

وأتت هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان حركة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى.

في حين برّر وزير التعليم العالي في حكومة الحركة ندا محمد نديم القرار بـ"عدم التزام الطالبات التعليمات بشأن الحجاب"، وفق زعمه.

أفغانيات يتظاهرن في كابل ضد قرار طالبان

وقوبل القرار بسخط دولي، خصوصا وأن لحقه آخر أمرت فيه الحركة المنظمات غير الحكومية بالتوقّف عن العمل مع النساء لعدم اتباعهن قواعد اللباس المناسبة.

كما أعاد إلى الأذهان ما تتعرض له المرأة الأفغانية من انتهاكات على يد طالبان، حيث استُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.

كذلك لم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أعداد اللاجئين حول العالم تتجاوز عتبة الـ100 مليون لأول مرة.. ما الأسباب؟ أعداد اللاجئين حول العالم تتجاوز عتبة الـ100 مليون لأول مرة.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط