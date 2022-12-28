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زيلينسكي (أ ب)
زيلينسكي (أ ب)

زيلينسكي: إطلاق سراح أكثر من 1450 أسيرا أوكرانيا

العربية.نت
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير شباط.

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وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

ويُعتقد أن روسيا تحتجز الآلاف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.

خطة سلام

إلى هذا، حث زيلينسكي زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تأييد فكرة لعقد قمة عالمية للسلام في الشتاء تركز على خطة السلام "بأكملها أو على بعض النقاط المعينة بشكل خاص".

لكن روسيا رفضت مقترحات السلام التي طرحها زيلينسكي هذا الشهر وأكدت موسكو أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل.

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