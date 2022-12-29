أوكرانيا تتهم روسيا بإسقاط صاروخ في بيلاروسيا للتصعيد بين مينسك وكييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، أن كييف "لا تستبعد استفزازا متعمدا" من روسيا "لتوريط بيلاروسيا في حربها"، وذلك بعدما أعلنت مينسك في وقت سابق الخميس إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب الأوكراني لا يستبعد استفزازا متعمدا من الدولة الإرهابية الروسية التي رسمت هذا المسار لصواريخها العابرة بهدف التسبب باعتراضها في المجال الجوي فوق أراضي بيلاروسيا"، مبدية "استعدادها" للمشاركة في تحقيق حول ظروف وقوع هذا "الحادث".

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وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، الخميس، صاروخين فوق كييف وتتصدى للمزيد، كما دعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ.

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ صباح الخميس، مستهدفة العاصمة كييف ومدينة خاركيف في الشمال الشرقي ومدناً أخرى، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر": بربرية متبلدة. هذه هي الكلمات الوحيدة التي تتبادر إلى الذهن عندما ترى روسيا تطلق وابلاً آخر من الصواريخ على مدن أوكرانية مسالمة قبل بداية العام الجديد.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 54 صاروخاً من بين 69 أطلقتها روسيا في هجوم بدأ في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد وفي كييف لخمس ساعات فيما تعد واحدة من أطول فترات الإنذارات منذ انطلاق الحرب.